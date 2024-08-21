نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدبكة السيناوي تحيي ليالي صيف مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط حضور جماهيري كبير، استمرت العروض الفنية، لبرنامج "صيف مطروح" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

عرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية

وشهد مسرح النادي الاجتماعي عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد صابر، تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني، منها "الدبكة السيناوي، التحية، دحيو، قيموا الأفراح، رجال سينا"، بجانب فاصل غنائي للمطربين غريب مؤمن، أحمد حسن، وبحضور محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح.

ورش فنية

واستمرت الورش الفنية اليومية علي هامش العروض، منها ورشة من لتنفيذ تشكيلات من التراث السيوي لنهلة عبد القادر، وأوضحت للمشاركين في اليوم الأول للورشة فكرتها وطريقة اختيار الخامات لتظهر بشكل جميل وشارك في الورشة عدد من الأطفال رواد النادي النادي الاجتماعي.

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة مطروح، وتنفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتأتي ضمن برنامج صيفي مكثف لهيئة قصور الثقافة تنظم خلاله حفلات فنية مجانية بالإسكندرية ومطروح وبورسعيد ورأس البر ودمياط الجديدة وجمصة بخلاف مشاركتها المميزة في مهرجان العلمين الجديدة وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور.