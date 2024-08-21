أبو الليف يساند محمد فؤاد في واقعة الاعتداء على الطبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أبو الليف على دعم ومساندة الفنان محمد فؤاد في واقعة الاعتداء على طبيب في عين شمس، حيث حرص "أبو الليف" على مشاركة جمهوره بفيديو من محمد فؤاد من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" هيا وصلت لكدا عيب والله نسيت دكتور زي ده في مكان خدمي للجمهور المفروض ننتقي بالناس اللي بحطهم في مكان خدمي حساس للتعامل مع عامة الشعب نداء إلى كل السادة المسؤولين رجاء اتخاذ اللازم تجاه هذا الدكتور بعد إذن كل السادة المسؤلين شكرًا".

تعرف على تفاصيل أغنية بركاوي

وكان نادر أبو الليف، انتهى من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان بركاوى والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.



أغنية بركاوي، من كلمات رامي جمال الدين، وألحان أحمد برازيلى، وتوزيع جو حنا، وسوف يقوم أبو الليف، بطرحها بالتزامن مع موسم الصيف، على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية.



آخر أعمال أبو الليف



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية جديدة تحمل اسم الراجل الحنين رزق، على موقع يوتيوب، وهي من كلمات السيد علي وألحان وتوزيع رامي المصري وجيتار مصطفى أصلان، وتم التسجيل في استوديو طرب ومكس وماستر هاني محروس

