نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. طارق النهري يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان طارق النهري تريند محرك البحث جوجل، نظرًا لظهوره بأحد البرامج التلفزيونية، والكشف كواليس اعتقاله والحصول على عفور رئاسي في يوليو من عام 2022.

وقال: "أنا كنت مختفي تمامًا من 2016 إلى 2020 لغاية حكم النقض، وبعدها كان لازم أسلم نفسي، ودخلت قعدت حبة حلوين في المعتقل".

وأضاف: "تقريبًا كل حاجة في شخصيتي تغيرت بعد هذه المحنة، وكانت بالنسبة لي منحة علمتني الهدوء الشديد، وخرجت من إطار الهرجلة والاندفاع، وعلمتني الصبر والتأمل والتصالح مع النفس، وابتكار أشياء للتغلب على الوجود في ذلك المكان".

وتابع: "أنا من نوع ميقدرش يقعد في مكان ضيق، ما بالك بزنزانة مساحتها مترين في مترين، لمدة 23 ساعة في اليوم".



وأشار: "تعلمت أتعامل مع كل نوعيات البشر، وكان نخرج ساعة ونص في اليوم، ويومي كان بين توضيب الجنينة وقراءة القرآن والكتب والروايات، وبعدها نقعد نضحك ونتناقش ونصلي مع بعض".



وواصل: "مع الأسف كان نومي قليل جدًا، وطول الوقت دماغي شغال في التفكير، من خوفي على بنتي وأهلي ومواجهتهم للمجتمع، وكنت خايف أموت قبل ما أخرج خلال الفترة الطويلة، إلى أن جاء العفو الرئاسي".

واستكمل: "العفو الرئاسي كان بمثابة تصحيح لكل الأوضاع، وكان معناه إن هذا الرجل معملش حاجة، ورد اعتبار لبنتي وأهلي".

آخر أعمال طارق النهري



والجدير بالذكر آخر أعمال طارق النهري مسلسل "جودر"، المستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

و مسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، وسارة نور، محمد العمروسي، ومحمود الليثي، وهاجر أحمد، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، وعبدالعزيز مخيون، وانتصار، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، وطارق النهري، ومصطفى حشيش، ولبنى ونس، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم.

