انت الأن تتابع خبر الجمهور يتهم هيا مرعشلي بتقليد جورجينا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي، صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت هيا بـ "كروب توب" باللون الأبيض مع تنورة قصيرة وهي تستمتع بوقتها في جزيرة ميكونوس اليونانية .

وأثنى المتابعون على جمال هيا ، الا ان البعض اتهمها بتقليد جورجينا رودريغيز حبيبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وكانت ردت هيا مرعشلي على متابعة دعت عليها وتمنت أن تحترق بسبب ملابسها وذلك بعد نشر الممثلة اللبنانية صورا لها بالكروب توب. وكتبت المتابعة: "الله ينتقم منك ويحرقك بالدنيا قبل الاخرة.. لك شوية وتنزعي حتى من تحت انتس ما عاد استحيتي الله يمسخك ويبطش فيكي وتكوني عبرة لكل اللي متلك".من ناحيتها شاركت هيا هذه الرسالة وكتبت ردها: "هل هذا نوع من أنواع الايمان والتعببر عن حب الله"، وتابعت في جملة أخرى: "ولا أنا من زمان مابستحي مافي شي جديد" .