مروان بابلو: "الشهرة خطفتني وأهملت الدين والصلاة وكنت فاكر إني صح وأن الإيمان في القلب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل مطرب الراب مروان بابلو ضيفا على برنامج “ABtalks” التي يقدمع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عير قناته الشهيرة “يوتيوب”.

اعترف مغني الراب مروان بابلو بأنه ابتعد عن الدين لفترة بعد انطلاق شهرته، لكنه بدأ يراجع نفسه أثناء السنة التي قرر فيها الاعتزال، قائلا "أهملت الدين في الفترة من سن 18 لسن 25 سنة، العامل الديني كان موجود وكنت فاكر إني صح وإن الإيمان في القلب، واكتشفت إني مش صح".

وتابع: "في السنة اللي بطلت فيها المزيكا عرفت إن الدين عنصر رئيسي في تكوين شخصيتي، ورجعت أدور في الدين، لأن مع الشهرة بيحصل عندك جشع وتبقى عايز أكتر".

وأوضح مروان بابلو إلى أنه لاحظ تأثير الشهرة على سلوكه بقوله: "في ذروة شهرتي بدأت تظهر حاجات في شخصيتي وبدأت أتغير على أهلي، أنا كنت دايما متعود أقعد مع نفسي كل فترة وأحلل الغلط والصح، ولما خطفتني الشهرة نسيت نفسي".

وكشف بابلو كواليس عودته لبيته القديم أثناء فترة اعتزاله قائلا: "رجعت بيتي القديم وطلعت حاجاتي القديمة، ولقيت ورق كنت كاتب فيه لنفسي الغلطات، زي إنت مهمل الصلاة بقالك فترة، ومحتاج ترجع تتمرن، ومحتاج تصلح مع أهلك".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا قبل سن 18 سنة كنت متأثر بأفكار الغرب أوي، وكل الأيقونات من برا، بعدها رجعت للأسس والأولويات في مرحلة من مراحل النضج".