نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | بعد مرور 20 عامًا.. وائل إحسان يكشف رحلة "الباشا تلميذ" من الانتقادات إلى النجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعد فيلم الباشا تلميذ من أيقونات أفلام الكوميديا المهمة في السنوات الأخيرة، ولايزال "ايفيهاته" معلقة في أذهاننا حتى الآن وهذا يدل على نجاحه إلا أنه تعرض لمهاجمات في سنة عرضه.

وبمناسبة مرور 20 عاما على صدور الفيلم حاور دوت الخليج الفني مخرج العمل وائل إحسان ليكشف عن رحلة النجاح الذي بدأت بالمهاجمة وابتكاره لمشهد ما داخل الفيلم



وكشف وائل إحسان في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن مهاجمة الفيلم في البداية

معلقًا: اتهاجمت على الفيلم في البداية لكن كنت كل ما اروح في حتة الجمهور يقولي الباشا تلميذ ودلوقتي بيقولولي بيسهروا الطلاب عليه في كلية الشرطة كل خميس، وبرغم كل الانتقادات دي بعد 20 سنة يبقى الباشا تلميذ "

ابتكار فكرة مشهد جديد



وأضاف:"حاولت ابتكر فكرة جديدة في مشهد معرفة حقيقة كريم عبدالعزيز أنه ظابط بأني انزل الصور لمعرفة الحقيقة لكن لم يلقى المشهد أي تعليق على عكس توقعي وقمت بتكراره في فيلم رمضان مبروك ابو العلمين حموده لكني اضايقت من نفسي جدا ".



حصد عدة جوائز بسبب ساعة ونص



وعن الفيلم الذي لاقي إشادات اختتم أنه فيلم ساعة ونص حصل على جوائز عديدة ولم يلقى اي انتقادات مثل الباشا تلميذ واللي بالي بالك.

قصة فيلم الباشا تلميذ



جسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية بسيوني عبد السلام بسيوني ضمن أحداث الفيلم الكوميدي الباشا تلميذ، وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول بسيوني الذي يعمل ضابط شرطة ويتم تكليفه بمهمة القبض على مجموعة من العصابة التي تتاجر في المخدرات في احدى جامعات الخاصة، ومن ثم يتنكر بسيوني في دور الطالب الجامعي حتى يتمكن من الكشف العصابة، وتدور باقي أحداث الفيلم في اطار من الكوميديا.

أبطال فيلم الباشا تلميذ



شارك في بطوله فيلم الباشا تلميذ كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين منهم كريم عبد العزيز، غادة عادل، محمد رجب، حسن حسني، خالد الصاوي، رامز جلال محمد لطفي، لطفي لبيب، وآخرين من النجوم

والفيلم من تاليف بلال فضل والاخراج لـ وائل احسان.