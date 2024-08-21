بعد واقعة المشاجرة مع طبيب.. محمد فؤاد يتصدر ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد فؤاد ترند جوجل منذ قليل، وذلك بعد نشر مقطع فيديو لواقعة مشاجرته مع أحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي، بسبب شقيقه الذي أصيب بجلطة في القلب وذهب إلى المستشفى لأسعافه.

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، طلب تحريات المباحث حول واقعة اتهام طبيب ومدير مستشفى الفنان محمد فؤاد بالاعتداء على الأطقم الطبية الموجودة في مستشفى عين شمس التخصصي.

كما طلبت النيابة من المباحث في المحضر رقم ٣٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ إداري الوايلي، توصية لتحديد شخص مرتكب الواقعة على الطبيب على وجه التحديد مع بيان أدوار المتهمين في الواقعة حيث أن الفنان محمد فؤاد كان معه شقيقه وآخرين، فطلبت النيابة تحديد دور كل منهما، عقب تفريغ الفيديو المتداول حول الواقعة.

ومن جانبه علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي بنقابة الموسيقيين فيما تردد عن واقعة اعتداء الفنان محمد فؤاد على احد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصى، قائلا أن النقابة لاتتدخل في امور الفنان الشخصية، وذلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن النقابة ليست على علم بتفاصيل الواقعة وأسبابها ولا تتدخل في مثل هذه الأمور.

نٌشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موضح لاعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، وهو برفقة عدد من الأفراد.