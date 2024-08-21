الارشيف / فن ومشاهير

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات  الحفل الأولى من الليلة السادسة  من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ حفل المنشد محمود التهامى.

2abc4d7e84.jpg
الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى
da5d31f3f6.jpg
الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى
840c1f759b.jpg
الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى
b34be04bd9.jpg
الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

وشهدت الحفل إقبال شديد من الجمهور ومحبيه وأناشد عدة أناشيد  أبرزهم " البردة، قمر، قاضي الغرام، رسمتك يا حبيبى، تولى المصطفى امرى، أكاد من، صعايدة يا رسول الله، يا هو، طلع البدر البردة، قمر، قاضي الغرام، وغيرها."

974c2b7726.jpg
الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى
033b9014ea.jpg
الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى
d818135a09.jpg
الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى
c4a6907b42.jpg
الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

 

بالإضافة قدم أغنية والده عميد الإنشاد ياسين التهامى.

الحفل الثانية

ومن المقرر أن تليه الفنانة دينا الوديدي  بباقة من أغانيها المميزة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا