القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات الحفل الأولى من الليلة السادسة من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ حفل المنشد محمود التهامى.

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

وشهدت الحفل إقبال شديد من الجمهور ومحبيه وأناشد عدة أناشيد أبرزهم " البردة، قمر، قاضي الغرام، رسمتك يا حبيبى، تولى المصطفى امرى، أكاد من، صعايدة يا رسول الله، يا هو، طلع البدر البردة، قمر، قاضي الغرام، وغيرها."

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

الجمهور يتمايل على أناشيد محمود التهامى

بالإضافة قدم أغنية والده عميد الإنشاد ياسين التهامى.

الحفل الثانية

ومن المقرر أن تليه الفنانة دينا الوديدي بباقة من أغانيها المميزة.