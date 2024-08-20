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أحمد جودة - القاهرة - طارق النهري: الاحترام يغلف علاقتي الفنانة علا رامي رغم الانفصال وابنتنا ياسمين اهم انسان في حياتي



طارق النهري: الوحدة صعبة ولو صادفت بنت الحلال والأصول سأتزوج فورا

طارق النهري: تجربة سجني منحة وليست محنة وكنت انظف حديقة السجن وتعلمت منها الهدوء والصبر والصالح مع النفس



طارق النهري: لحظة علمي ادراج اسمي في قائمة العفو الرئاسي كانت بمثابة التصحيح الحقيقي في حياتي

طارق النهري: دوري في جعفر العمدة كان تحدي كبير وأهم اعمالي الطريق إلى إيلات



طارق النهري: اخرجت سهرة تليفزيونية لمحمد سعد واتمنى العمل مع أحمد عز ويسرا وهند صبري ونيللي كريم



أكد الفنان طارق النهري أنه تزوج من الفنانة علا رامي عقب انتهاء دراسته ولديه منها ابنة تدعي ياسمين، وتم الانفصال ووقتها ابنته كانت صغيرة، وحتى الآن مازال الاحترام المتبادل يغلف علاقتهم، مشيرا إلى أنه ابنته تغير عليه كثيرا وأنها كانت تأتي من أوربا لتزوره أثناء فترة سجنه ثم تعود مرة أخرى في نفس اليوم.

أبرز تصريحات الفنان طارق النهري

وأوضح الفنان طارق النهرى في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمنى بدراوى عبر برنامج حواديت الناس على قناة الشمس أنه يشعر حاليا بالوحدة، ولو صادف بنت الحلال والأصول سوف يتزوج، مؤكدا أن الهدوء هي أكثر صفة يعشقها في المرأة.

وكشف النهرى عن تفاصيل السنوات السبع التي قضاها في السجن، حيث وصف هذه الفترة بأنها كانت عبارة عن منحة من ربنا وليست محنة، وأنه تعلم الصبر والهدوء والصالح مع النفس، مشيرا إلى أنه كان يقوم في السجن بتنظيف الأشجار والحديقة، وحينما علم ان اسمه مدرجا في قرار العفو الرئاسي كانت هذه اللحظة بمثابة بداية التصحيح الحقيقي في حياته، وبعد خروجه من السجن أصبح يقرأ القرآن باستمرار وأكثر شئ اسعده هو أنه سوف يلتقي ابنته ياسمين من جديد.



وأشار النهرى إلى إنه اكتشف بعد هذه التجربة المريرة ان الحرية ثمنها غالي جدا وأنه لا بد أن يقف من جديد خاصة إنه كان يعلم بوجود أشخاص يتوقعون له الفشل، حتي ان البعض كان يقول ان النقابة سوف تشطب اسم طارق النهرى، ولكنه كان يقابل هذه الشماتة بالسلام والحب، حتي التقي بالمخرج محمد سامي الذي رشحه للمشاركة في بطولة مسلسل جعفر العمدة، مؤكدا أنه يحب مي عمر مثل ابنته، وأن مشاهده معها ومع ايمان العاصي كانت رائعة للغاية، وأنه اجتهد كثيرا في تجسيد دوره لإنه كان يشعر ان هذا العمل بمثابة "يكون أو لا يكون".

وعن أقرب الادوار لقلبه قال إنه يعشق دور خالد الأشقر في فيلم الطريق إلى إيلات، مشيرا إلى أن انضمامه لهذا العمل له حكاية، حيث قرأ ان المخرجة انعام محمد علي تستعد لتصوير فيلم الطريق إلى إيلات، فذهب إليها وقال لها "اتمنى أشارك في الفيلم لو حتى اشيل معدات التصوير"، وبالفعل شارك في العمل وتقاضى أجرا قدره 1500 جنيها.

وعن أقرب الفنانين لقلبه قال ان الراحلين فاروق الفيشاوي وعبدالله محمود، بالاضافة إلى ناصر سيف ومادلين طبر ومحمد سعد هم الأقرب له، وأنه سبق وقام بإخراج سهرة تليفزيونية للنجم محمد سعد، كما يعشق الفنانين أحمد عز وهند صبري ويسرا ونيللي كريم ويتمنى العمل معهم مستقبلا.

وعن ذكرياته مع نجوم الفن الجميل قال النهرى،. أنه كان يزور الكاتب الكبير بهجت قمر باستمرار هو ومجموعة من الفنانين، وذات مرة طلب منه يأكل سمان، وبالفعل قام بشراء قفص سمان من احد الباعة واحضره للكاتب الكبير، وبعدها بقليل تسلل السمان من القفص وانتشروا في الشقة كلها.

وشهدت الحلقة حضور روبا ياقوت خبيرة علم الفلك والأبراج التي قالت ان الفنان طارق النهري يمتلك طاقة حيوية كبيرة ولا يحب الظلم وهو متردد بعض الشئ، وسوف يسافر قريبا للسعودية لتصوير عمل فني كما سيشعر بحالة حب بعد جفاف المشاعر، فإندهش النهرى واكد صحة ما تقوله عالمة الفلك، فهو بالفعل يستعد لعمل رمضاني جديد.