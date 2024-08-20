نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الموسيقيين' عن واقعة محمد فؤاد: "لانتدخل في حياة الفنان الشخصية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي بنقابة الموسيقيين فيما تردد عن واقعة اعتداء الفنان محمد فؤاد على احد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصى، قائلا أن النقابة لاتتدخل في امور الفنان الشخصية، وذلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن النقابة ليست على علم بتفاصيل الواقعة وأسبابها ولا تتدخل في مثل هذه الأمور.

نٌشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موضح لاعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، وهو برفقة عدد من الأفراد.

اعتداء محمد فؤاد على طبيب في مستشفى عين شمس

وحسب مصدر مطلع على الواقعة، فإن المطرب محمد فؤاد ذهب إلى المستشفى برفقة مريض، وأراد سرعة الكشف عليه، وبعد إخبار الطبيب بأنه يحتاج إلى قسطرة وكتابة الجواب المطلوب، تحدث الفنان بشكل غير لائق مع الطبيب ونشبت بينهما مشادة، على إثرها قال الفنان والمطرب محمد فؤاد "أنت مش عارف أنا مين"، ثم قام بالاعتداء على الطاقم الطبي بالسب والضرب.

نٌشر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موضح لاعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، وهو برفقة عدد من الأفراد.

إصابة محمد فؤاد بالعصب السابع



وكان الفنان محمد فؤاد، طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بالعصب السابع خلال الفترة الماضية، عقب احتفاله بحفل زفاف نجله، حيث قال خلال تقديمه واجب العزاء في الدكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، بمسجد عمر مكرم: أنا كويس طول ما أنتم كويسين.

آخر أعمال محمد فؤاد

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد، أغنية معاك من أول يوم والتي طرحها عبر يوتيوب منذ 8 أشهر، وحققت مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية طرحت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، ويقول أول مقطع بالأغنية: من أول يوم جيت الدنيا وأنا عيني عليك ثانية بثانية.. أنا جنبك دايمًا أنا سندك، هافضل سندك ضهر بيحميك، ولما كبرت شوية شوية أنا كنت بشيلك في عينيا، ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني، أو تندهلي وأنا مستنيك.