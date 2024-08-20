نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب مسلسل "صيد العقارب".. غادة عبدالرازق توجه رسالة لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النجمة غادة عبدالرازق رسالة لجمهورها، من خلال نشر صورة البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “صيد العقارب”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “غادة” قائلة: "جمهوري الكريم الغالي♥. انتو كل حاجه في الدنيا واحلي حاجه ربنا كرم الواحد بيها تشجيعكو وحبكو خلو الواحد في اعلي مكانه. شكرا من كل قلبي"، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

أحدث أعمال غادة عبدالرازق

ومن ناحية اخري، عرض لغادة عبد الرازق في دور السينما فيلم "تاني تاني"، ويعد عودة لها للسينما بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.

رأي أهل غادة عبد الرازق لدخولها الفن

كانت قد كشفت غادة عبدالرازق في تصريحات تلفزيونية، عن رأي أهلها في بداية دخولها مجال الفن، قالت: أهلي أصبحوا الآن فخورين بي وبمسيرتي الفنية، ولكن في البداية قالوا لي هتبقي كومبارس وتفضحينا، ولن تصبحي نجمة، ورديت عليهم أنني في يوم من الأيام سأصير نجمة صف أول.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكان اخر اعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل "صيد العقارب"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علاء، دارات الأحداث حول عالمة الحشرات (عايدة)، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وتتوالى الأحداث.

أبرز مسلسلات غادة عبدالرازق

المسلسلات: اللص الذي أحبه، وادي فيران، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي، سوق العصر، العائلة والناس، همسات في العاصمة، مسألة مبدأ، غدا يوم آخر، محمود المصري، بطة وأخواتها، اللي إختشو ماتو، أولاد الليل، طائر التمساح، الباطنية، قانون المراغي.