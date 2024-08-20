بهذه الطريقة.. محمد رحيم يحتفل بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان محمد رحيم بعيد ميلاده، حيث حرص على مشاركة جمهوره بفيديو من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث أرفقه بتعليق قال فيه: "عيد ميلاد سعيد 20 أغسطس ترقبوا المسار الجديد خلال الساعات القليلة أحبكم جدًا".



تعليقات الجمهور على محمد رحيم

وفورًا عايد عدد كبير من محبين محمد رحيم متمنين له الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح الدائم، فيما علق شخص آخر كل سنة وانت طيب يا أسطورة الملحنين ومستنين الأغنية الجديدة، بتاعت تامر ومحمد منير، ودايما مكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد رحيم



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رحيم أغنية السنبلاوين لـ روبي من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية السنبلاوين



١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

دا عليهم خفة دم تنسي الهم.. لو انت في غم.. الدور يتلم تحلق لباريس يا عريس وتروح السنبلاوين

١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا شكلي هسيب البيت وهعيش في السنبلاوين



دا عليهم حبة بط يحَلوا الشط

تلاقي البلطي في عينك نط

تلاقي المحشي كرنب اتحط يسَمَّع في الصين

زهقنا من لعب الجيام

عايزين نعيش ساعتين في سلام

مبقاش في مَلْكَة خلوها سالكة ماتخلصوا في ٣ كلام

اللي معاك نفسه يلَنك

