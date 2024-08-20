وزير الثقافة يستقبل إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - عقد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، لمناقشة الاستعدادات لإطلاق الدورة الثانية من المهرجان، المقرر لها الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر المقبل، حضر الاجتماع السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان.

الدعوة لحضور المهرجان وإجراء حوار مع صناع السينما

وجه وفد المهرجان الدعوة لوزير الثقافة للحضور والمشاركة في حوار مع صناع السينما المصرية، خاصة وأن هذا المهرجان هو الأول الذي ينطلق عقب توليه مسئولية الوزارة. استعرض الوفد ملامح الدورة الثانية، بما في ذلك الأفلام والمسابقات والندوات وورش العمل الفنية، وأثنى الوزير على هذه الجهود.

دعم الدولة للمهرجانات السينمائية الخاصة بالشباب

أكد وزير الثقافة على أهمية إطلاق مهرجانات سينمائية خاصة بالشباب تدعمها وترعاها الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات. وأوضح أن الوزارة لن تتوقف عند دعم الأنشطة الثقافية والفنية، بل ستسهم في إطلاق مهرجانات تقدم ألوانا سينمائية مختلفة مثل مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

الدعم الكامل لجميع المهرجانات المصرية

أعلن وزير الثقافة دعمه الكامل لجميع المهرجانات المصرية التي تقدم صورة حقيقية للفن والإبداع المصري، وتسلط الضوء على المواهب في مختلف مجالات صناعة الأفلام، من جانبه، توجه السيناريست محمد الباسوسي بالشكر للوزير على دعمه ورعايته للمهرجان، وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاح الدورة الأولى.

أقسام وأنشطة موازية في الدورة الثانية

أوضح الكاتب الصحفي قدري الحجار أن المهرجان يحرص منذ دورته الأولى على إقامة أنشطة موازية تهدف إلى اكتشاف وتنمية قدرات المواهب السينمائية الشابة من خلال ورش صناعة الأفلام ونقل الخبرات بين الأجيال السينمائية.

كما سيتم تكريم عدد من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية في حفل الافتتاح.

عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع شركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش. تقام دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو تلك التي تتناول قضايا خاصة بالشباب. كما يخصص المهرجان جائزة "الجائزة الخضراء" للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.