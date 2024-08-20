قصور الثقافة تطلق مسابقة ”الكاتب المصري” في الدراما المسرحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 01:32 مساءً - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مسابقة "الكاتب المصري" -جائزة الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، وهي مسابقة للنص المسرحي وتختص بالدراما المسرحية في فروع التأليف، والإعداد عن أصل غير مسرحي، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

المسابقة تنظمها الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتتضمن الشروط العامة للمسابقة:

أن يكون المتسابق مصري الجنسية، ألا يكون النص قد سبق له الحصول على جائزة داخل مصر أو خارجها، ولا قد سبق إنتاجه بأي شكل من الأشكال، وأن لا يكون قد سبق للكاتب التعاقد عليه مع أية جهة بأي حال من الأحوال، ولا يحق للكاتب الاشتراك بأكثر من نص في الفرع الواحد من أفرع المسابقة، لكن يحق له الاشتراك في الفرعين بواقع نص واحد لكل منهما، ويشارك المتسابق عبر البريد الإلكتروني

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وذلك من خلال إرسال نسخة word بخط Simplified Arabic حجم 16 ونسخة أخرى pdf مع توضيح فرع المسابقة المراد المشاركة بها "تأليف، إعداد"، ويرفق مع النصوص إقرار من الكاتب بملكيته الإبداعية للنص، وبأن النص لم يفز بأية جائزة من قبل داخل مصر أو خارجها وبأنه لم ينتج من قبل ولم يتم التعاقد عليه مع أية جهة، وأن للهيئة العامة لقصور الثقافة أولوية التعاقد معه على نصه المقدم حال فوزه بالمسابقة وفقا للوائحها المالية.

بالإضافة إلى عدد من الشروط الخاصة بفرع الإعداد، وتتمثل في ضرورة أن يكون النص المقدم عن أصل غير مسرحي، يقدم المتسابق نسخة pdf من المصنف الأصيل المعد عنه النص موضوع المسابقة ويذكر على غلاف النص المصدر الأصلى، يقدم المتسابق موافقة موثقة من صاحب العمل الأصيل تثبت قبوله بتحويل عمله إلى نص مسرحي "وذلك بالنسبة للأعمال المتعلقة بحقوق أدبية وملكية فكرية مازالت سارية ولم تدخل بعد ضمن التراث الإنساني أو المحلي".

الجوائز المالية للمسابقة بفرع التأليف الجائزة الأولى 20000 جنيها، والجائزة الثانية 15000 جنيه، والجائزة الثالثة 10000 جنيه، وبفرع الإعداد قيمة الجائزة الأولى 15000 جنيه، الجائزة الثانية 12000 جنيه، والجائزة الثالثة 8000 جنيه.

تنشر النصوص الفائزة في إصدار خاص من كتاب "دليل النصوص، مسرحيات مصرية" الذي تصدره الإدارة العامة للمسرح بالهيئة حتى تتاح للمخرجين المتعاملين مع الهيئة لقراءتها وتقديمها، كما يتم التعاقد مع أصحاب النصوص الفائزة حال تقديمها على خشبة المسرح "لا تعارض بين مبلغ التعاقد ومبلغ الجائزة"، وللهيئة أولوية التعاقد على النصوص الفائزة مدة خمس سنوات عن أي جهة أخري، وتنتهي مهلة التقديم في 20 سبتمبر في تمام العاشرة مساء.