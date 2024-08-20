نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "MbC مصر" تستضيف مي عمر في حلقة خاصة ببرنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف قناة MBC مصر يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً الفنانة مي عمر في برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه الفنانان أحمد سعد وعمرو سعد.

في اللقاء، ستتناول مي عمر مسيرتها الفنية وأبرز الأعمال التي قدمتها، كما ستكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية ومشاريعها المستقبلية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

ويمثل برنامج بيت السعد أولى تجارب عمرو سعد وأحمد سعد في تقديم البرامج سويًا، تم تصوير حلقاته في العاصمة السعودية الرياض، وهو من نوعية البرامج الحوارية التي تعتمد على استضافة النجوم في مصر والعالم العربي منهم أحمد السقا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، يسرا، أحمد فهمي، منة شلبي، مي عمر، إليسا، والشاب خالد وغيرهم، ويتولى إخراجه محمد سامي.

فيلم الغربان

وتشارك مي عمر بجانب عمرو سعد في بطولة فيلم الغربان، والذي يأتي بميزانية إنتاجية ضخمة، ويدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويضم أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

وكان آخر أعمال مي عمر هو مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، والمكون من 16 حلقة، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، طارق النهري، سامي مغاوري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، هدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي