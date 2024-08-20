نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيبع اي حاجة عشان الدولارات.. جمهور محمد رمضان يضعة من ضمن قائمة حملات المقاطعة ماذا حدث؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان محمد رمضان لموجة من الانتقادات خلال الساعات الأخيرة، بعد نشره إعلانًا جديدًا لأحد أنواع المشروبات الغازية الشهيرة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

يُعتبر هذا الإعلان جزءًا من الحملات المقاطعة التي تُعتبر داعمة للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وبسبب ذلك، أثار الإعلان موجة من الغضب والانتقادات من الجمهور الذي يدعو إلى دعم الشعب الفلسطيني ومقاطعة الشركات التي تُساند الاحتلال.

وجاءت الإنتقادات كالتالي:_

مسلسل جعفر العمدة

ويذكر ان شارك الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، زهو من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.