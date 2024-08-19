نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بناء على طلب الجمهور..فتح باب حجز تذاكر حفل كايروكي وأحمد سعد بجدة بعد نفاذ الكمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استجابت الشركة المنظمة لحفل كايروكي وأحمد سعد في جدة بتوفير تذاكر الجمهور بعد نفاذ عددها وذلك بناء على رغبة الجمهور.

بيان الشركة



ونشرت الشركة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جمهور جدة، نظرا للطلب الكبير على إتاحة مقاعد للجلوس في حفل الفنان أحمد سعد وفريق كايروكي، جهزنا لكم مساحة جديدة بها مقاعد.. سيتم طرح فئة جديدة اليوم الاثنين الساعة 8 مساء".



تفاصيل الحفل



وجاءت أسعار تذاكر حفل أحمد سعد وفرقة كايروكي، بين فئتين، هما: 300 ريال سعودي، و450 ريالا سعوديا.

ويحيي أحمد سعد وفرقة كايروكي، حفلا غنائيا على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة السعودية يوم 22 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة.

حفل مهرجان العلمين لـ كاريوكي



تستعد فرقة كاريوكي لإحياء حفل غنائي مع تولييت المرتقب يوم 23 أغسطس، وجاءت أسعار التذاكر بين الفئات السعرية التالية 500 جنيهًا، 900 جنيهًا، 50 ألف جنيهًا، 80 ألف جنيهًا.

آخر حفلات كايروكي

وأحيا فريق كايروكي حفلًا غنائيًا بالأردن مؤخرًا، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهل في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامنًا معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.