نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان كريم محمود عبد العزيز علي مسلسل جديد بعنوان مملكة الحرير، والعمل من إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

تفاصيل مسلسل كريم محمود عبد العزيز الجديد

وبدء كريم مؤخرًا تصوير مسلسل مملكة الحرير، مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويتناول صراع الأشقاء، وجاري حاليًا ترشيح باقي الأبطال المشاركين بجانب كريم في المسلسل.

سبب رفض كريم محمود عبد العزيز لتقديم أعمال بها قبلات أو مخدرات

سبق، كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن أنه يتعمد تقديم أعمال فنية دون قبلات أو مخدرات، وذلك خلال ظهوره ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، التي كشف فيها عن كثير من التفاصيل الخاصة به، قائلا: «أفلام بلا حاجات تضايق الناس يعني مثلا كان فيه فيلم جايلي من سنين كتير كان معايا البنتين ولادي مكنتش لسه التالتة جت، عن ناس بتدور على مادة معينة مخدرات طول الفيلم علشان يظبطوا نفسهم، فيلم لذيذ فيه ضحك بس معرفش مقدرتش، رغم أن أبويا عامل فيلم الكيف بس في الآخر هو مديك الرسالة إن أبعد عن السكة دي، لكن الفيلم اللي كان معايا كان كوميدي ففكرت بناتي يكونوا معايا بقي ويشوفوه ويسألوني هو انتو بتدوروا على إيه في الفيلم علشان نضحك، فابتديت دماغي تتغير شوية وأتمنى يكون دا الصح».

أحدث أعمال كريم محمود عبدالعزيز

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم محمود عبدالعزيز لتقديم عروض مسرحية البنك سرقوه مع أشرف عبدالباقي يوم الخميس المقبل، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، والمسرحية سيتم عرضها لمدة 3 ليالي في أيام 22 أغسطس و23 أغسطس و24 أغسطس الجاري، وتأتي بالتعاون مع موسم الرياض، والذي شهد عرضها الأول في 2022، ثم عُرضت بعدها في موسم جدة 2023.

قصة مسرحية البنك سرقوه

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخططوا بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، ويقدم أشرف عبدالباقي شخصية مدير البنك، فيما يلعب سليمان عيد دور موظف في البنك نفسه، ويتعرض البنك للسرقة من قبل شلة حرامية يقودها كريم محمود عبدالعزيز وتضم أوس أوس وميرنا جميل وإبرام سمير.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان اخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز هو مسلسل البيت بيتي 2، والعمل مكون من 10 حلقات، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والمسلسل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.