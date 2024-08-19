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هيفاء وهبي تستعد لأولى حفلاتها في مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تستعد لأولى حفلاتها في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هيفاء وهبي تستعد لأولى حفلاتها في مصر بعد قرار رفع إيقافها عن العمل

تعود الفنانة هيفاء وهبي للأضواء مرة أخرى وتستعد لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا بها في مصر، وذلك بعد إعلان قرار التصالح ورفع إيقافها عن التمثيل والغناء بمصر، ويتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل الخاصة.

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الفنانة هيفاء وهبي 


تفاصيل وموعد حفل هيفاء وهبي الجديد

من المقرر أن يُقام حفل الفنانة هيفاء وهبي في يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 23 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024 في مارينا دلتا بمحافظة كفر الشيخ، وتستعد هيفاء وهبي لتقديم باقة مميزة من ألمع أغانيها التي تتنوع ما بين القديم والجديد والتي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.


هيفاء وهبي تروج لحفلها في مارينا دلتا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام


وحرصت الفنانة هيفاء وهبي على الترويج لحفلها الجديد في مارينا دلتا بكفر الشيخ، وقد جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث قامت بنشر البوستر الرسمي الخاص بالحفل وعلقت من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:
"جمهوري الغالي في مصر الحبيبة، ملتقانا في مارينا دلتا كفر الشيخ، لنغني ونفرح".

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منشور الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 


سبب وقف هيفاء وهبي عن الغناء والتمثيل في مصر

ومن ناحية أخرى تصدر إسم الفنانة هيفاء وهبي التريند في الفترة الماضية وذلك بعد صدور قرار إيقافها عن الغناء والتمثيل في مصر، وصدر ذلك القرار من قِبل نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، وجاء ذلك بسبب بسبب مشاكل في الإلتزامات التعاقدية، وعدم إلتزام هيفاء بالغناء فى الحفل الذى كان من المقرر إقامته 19 يوليو الماضى بالساحل الشمالى، وبعد اللقاءات والمفاوضات بينها وبين الشركة، عادت هيفاء إلى نشاطها الفني في مصر مرة أخرى.

 

أحدث أعمال الفنانة هيفاء وهبي 

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي إنتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل إسم "ولاد المحظوظة" ومن المفترض عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف هيثم سعيد والإخراج للمخرج مرقس عادل.

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هيفاء وهبي من كواليس فيلم ولاد المحظوظة
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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