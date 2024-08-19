انت الأن تتابع خبر ليلى عبدالله ترد على أزمة الصور المسربة مع جوناس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله للمرة الأولى، على أزمة الصور المسربة لها مع جو جوناس، والتي تسببت في موجة هجوم واسعة عليها، لتكشف مفاجآت وتقدم نصيحة لمتابعاتها.



وكشفت ليلى عبدالله عن لجوءها للعلاج النفسي للتعامل مع الموقف بقوة وطريقة سليمة، نافية أن يكون الفيديو هو تبرير لسلوكها، وأنه محاولة منها لدعم الفتيات وتوضيح المزيد من التفاصيل



وقالت ليلى عبدالله في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي: "أنا لما يصير معي شيء، ما أتدمر وأعيش الدور، أنا بركز على المشاعر اللي ما تعالجت منها، إيه المشاعر اللي طلعت على السطح ما تعالجت منها، بكتبها علشان أبدأ أعالجها.. الموقف اللي أنا مريت فيه ممكن أي بنت في العالم تمر بيه، فيه طرق أخرى كثيرة، ممكن أنا تعرضت له بهذا الشكل لأني مشهورة، لكن أي بنت لا سمح الله تتعرض لها الموقف، ممكن الفيديو يفيدك".



ولم تتطرق ليلى عبدالله للحديث عن الأمر أو توضيح علاقتها بجو جوناس، بل اكتفت بالحديث عن تأثيرات الموقف عليها وكيف تعاملت معها بقوة وشجاعة، مؤكدة على أنها لا تسمح لأي شخص التدخل في حياتها الخاصة، وأن حياة المشهور ليست ملكاً لأحد. حسب قولها.



وأضافت ليلى عبدالله في مقطع الفيديو الذي فاجأت به جمهورها: "فيه بنات ممكن يتألف عليهم فكرة، أول شيء هيحطونك فيه هو الشعور بالعار، وهيحسسوك إنه أنت الوحيدة في العالم، وإن ما في شخص ممكن يغلط بالعالم، علشان كدة لازم تركزين على هذه النقطة ما تسمحين أي شخص يحسسك بهذا الشعور، سواء من أخطائك من شكلك من أي شيء... الناس بتحب تتعرض للشخص اللي هو بالنسبالهم عرفنا عنه شيء فلازم نعامله بقسوة خصوصا لو بنت لأنه سهل أدش بشرفها وعرضها".



وتابعت موجهة نصيحتها للفتيات: "في هذه المرحلة عليك الاعتزال، كل ممحيطك اعتزليه، اسمعي فقط صوت نفسك، أنت إيش تقولي حق نفسك، لأن أنت اللي بتشتغلي على نفسك وتطوريها وتعيشي معاها، الناس راح تسيب كل شيء وتمشي، فاللي بيتكلم هيسكت ويمشي، أنت اللي تعيشين مع نفسك، فلو ركزتي مع الكلام وخدتيه على محمل شخصي هتضري نفسيتك.. وهتصيري هشة وضعيفة".



واستكملت ليلى عبدالله نصيحتها لمتابعيها قائلة: "فيه ناس ممكن تتخلص من حياتها لو سابت نفسها تتأثر بالأذى وتدخل نفق مظلم، وفيه بنت ممكن تتظلم واللي حواليها يعارضونها، وده سهل، إيش لون البنت تصير قوية وتتحدى، فأنا لما دخلت في الموضوع، أول شيء لجأت له هو كان العلاج النفسي، مهم تقعدي تتكلمي مع شخص مختص علشان يساعدك على ترتيب أمورك" .