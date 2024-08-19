مدير أعمال حسن شاكوش يفجر مفاجأة في عودة ريم طارق لطليقها مغنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:57 مساءً - كشف إبراهيم سليمان مدير أعمال حسن شاكوش، عن حقيقة عودة ريم طارق لـ طليقها مغني المهرجانات، إذ نفى تمامًا الأخبار المنتشرة بشأن عودة الثنائي مرة أخرى، بعد خلافاتهما الشهيرة.

وقال مدير أعمال حسن شاكوش، ريم وشاكوش علاقتهما انتهت، ومستحيل يرجعوا لبعض تاني، ريم طارق خدت هدومها وكل مستحقاتها، ومفيش أي تواصل بينهما وكل الأخبار عن عودتهما شائعات.

حقيقة عودة حسن شاكوش لـ ريم طارق



وفي هذا السياق، أكد مغني المهرجانات حسن شاكوش أنه نادمًا على زواجه من ريم طارق، وذلك بسبب الخلافات الكثيرة التي مر بها خلال الفترة الماضية بعد زواجهما، وانتهى بهما الأمر للطلاق، بعد أن أصبحت هذه الأزمة محل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث حسن شاكوش عن تفاصيل أزماته الأخيرة، سواء في الوسط الفني أو في بعض الأزمات الشخصية التي مر بها، وذلك خلال لقاء تليفزيوني، قال فيه: أنا اتظلمت كتير وأكتر حاجة ندمان عليها في حياتي جوازتي، وبنات الناس لو جوزها فيه العِبر وعضم في أوفة تطلع تقول دا أعظم راجل في الدنيا.

ووالد ريم طارق أكد ، أن الأخبار المتداولة بشأن عودة حسن شاكوش لـ طليقته مجرد شائعات، وأخبار ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن ابنته لم تعود لـ شاكوش بعد خلافاتهما الشهيرة.