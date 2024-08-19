انت الأن تتابع خبر هنادي الكندري تعلن حملها بطفلها الثامن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة هنادي الكندري، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، حملها بطفلها الثامن، إلا أنها لم تعلن عن جنس الجنين حيث لم يظهر بعد.



وتعرضت الفنانة هنادي الكندري للهجوم من بعض متابعين، ليصل الأمر حد اتهامها بارتكاب جريمة بسبب عدد أبنائها، ليدافع عنها محبوها في التعليقات التي امتلأت بالتهاني وكلمات المباركة.



وقالت هنادي الكندري في مقطع الفيديو: "نعم فيه بيبي جديد، لكن لسة ما بين، أنا عندي خمس فتيات وابنين". وأكدت على أن الحمل حقيقة، وليس مجرد تخمين موضحة أنها خضعت للفحص بالأشعة.



واحتفل جمهور هنادي الكندري بحملها في تعليقات من بينها: "مبارك عليك، تستحقين الخير هنادي"، "والله فرحت لها، وما أعرف إيش اللي عمالين يسولفون ثامناً ومو ثامن، ياكشي يكون عائر، أنتم اللي تصرفون على عيالها؟". "الله يزيد في عزوتك، ويخلي أولادك حبيبتي، ويبارك في صحتك لهم". كما جاء في تعليقات أخرى: "بس طبعاً هذا كله إلى تسوية غلط والمشكلة يعتمد على الزوج مع الأسف وهذوله من نوعية الناس ما يتقبلون النصائح".



وكتب آخرون: "الحمل نعمة الحمد لله عليها ومبروك لها وعقبى لمن يتمنى الذرية الصالحة الله يرزق الجميع إن شاء الله لن أعلق على عدد الحمل هذا يعود عليها، صحتها هي من ستضرر وهي مقتنعة بما تقوم به". "ما شاء الله تبارك الرحمن ذي كيف تهتم فيه، وتربيهم وتهتم بعلامهم بعدين، ولا تخلف وترمي للخادمات؟ أحس داخله سباق". "ما شاء الله تقوم بالسلامة بس ترى عادي هم ما يتعبون بتربيتهم ولا سهر عليهم ولا الجري ع أكلهم ومذاكرة، وكله المربيات والخدم هم وين وأمهات زمان وين أصلا" .