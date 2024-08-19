مايان السيد تعلن انضمامها للجزء الثاني من هيبتا "المناظرة الأخيرة "

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت مايان السيد من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن انضمامها للجزء الثاني من فيلم هيبتا بعنوان المناظرة الأخيرة.



ونشرت صورة لها وهى حاملة ورقة رقم 7 في الكوتشينه وهى الورقة الدعائية للفيلم معلقًة:" هيبتا ".

صناع وأبطال فيلم هيبتا 2ـ المناظرة الأخيرة



يشارك في بطولة فيلم هيبتا 2ـ المناظرة الأخيرة نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منة شلبي، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، كريم فهمي، مايان السيد، كريم قاسم، حسن مالك، وآخرين من النجوم المميزين، والفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، والإخراج لـ هادي الباجوري.



قصة فيلم هيبتا 2- المناظرة الأخيرة



ينتمي فيلم هيبتا 2 إلى فئة الأعمال الدرامية الرومانسية الذي تدور أحداثه في إطار شيق حول العلاقات العاطفية وما يطرأ عليها من مشاكل وتقلبات يكون لها تأثير على حياة الشباب، ويناقش عدة أمور هامة تخص طبيعة العلاقات.

آخر أعمال مايان السيد السينمائية





والجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان السيد السينمائية فيلم ليلة العيد، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وكان من بطولة يسرا وتناول العمل فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، وضم عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ريهام عبدالغفور، عارفة عبدالرسول، أحمد خالد صالح، سيد رجب، محمود حافظ وآخرين.



أحداث فيلم “ليلة العيد”





فيلم “ليلة العيد” تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.