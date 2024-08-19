بسبب الغدة الخبيثة.. بدرية طلبة تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما روت خلال حلقتها مع برنامج «حد النجوم» عبر قناة ON، تفاصيل صادمة بشأن مرضها بالغدة الخبيثة لمدة 10 سنوات، ورحلة التعافي من المرض.

سبب تصدر بدرية طلبة التريند

وقالت بدرية طلبة: «أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها، وهي فترة الشباب، ولغاية سن 17 سنة كان وزني تمام وجسمي تمام وشكلي مقبول، وبعدها ابتدى عندي مرض الغدة الخبيثة، ولمدة 10 سنين كان في حاجة أكلت جسمي وخلت وزني 45 كيلو، ومريت بأزمة نفسية».

معاناة بدرية طلبة مع المرض

وأضافت: «كنت تعبانة نفسيا وأنا على المسرح من التنمر، لكن كنت جامدة وعارفة إن عندي حاجة أقوى من شكلي هي إني ممثلة جامدة، عملت عملية وعمري 28 سنة ومخلفة البنتين، ورجعت عافيتي بعد مرور 10 سنين، وبدأ جسمي ووشي يرجعوا زي زمان».

بدرية طلبة تداعب مطرب المهرجانات مسلم

ومن ناحية اخري، نشرت الفنانة بدرية طلبة، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيه مع مطرب المهرجانات مسلم، خلال وصلة مداعبة بينهما، ظهرت بدرية في مقطع الفيديو، وهي تداعب مسلم، وتغني معه، وعلقت على مقطع الفيديو، قائلة: «على مين؟؟ على ماما؟؟».

آخر أعمال بدرية طلبة

وكان آخر أعمال بدرية طلبة، هو فيلم «الملكة» عدد من النجوم وضيوف الشرف وهم: دارين حداد، أيمن قنديل، حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبوسريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز، تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى وتتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.

وأيضا شاركت في مسلسل أسيل، وكانت تدور أحداثه حول مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهير هذه المواقع، من خلال قصة المؤثرة الاجتماعية آسيل، التي تقع في العديد من المشاكل لتأثير السوشيال ميديا على حياتها، فتضطر للسفر إلى قريتها واعتزال حياة الشهرة، وهناك تتعرف على كريم، الذي يساعدها في تخطي كل هذه العقبات.