بسبب رقصه وبطن مكشوف.. جومانا مراد تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة جومانا مراد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حضرت إحدى الحفلات في الساحل الشمالي وتواجد بها المطرب مصطفى حجاج الذي قدم أغنيته "روح" ورقصت جومانا معه على أنغامها، اطلت بفستان من قطعتين مكشوف البطن.

أحدث أعمال جومانا مراد

ومن ناحية اخري، عرض لـ جومانا مراد مؤخرا مسلسل "مفترق طرق" عبر منصة "شاهد vip"، مأخوذ عن المسلسل الأجنبي يحمل اسم The Good Wife عرض عام 2009 وهو مكون من 7 مواسم، المسلسل من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهروا ضيوف للحلقات، يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال جومانا مراد

وكان آخر أعمال جومانا مراد هو مسلسل عتبات البهجة الذي عرض في رمضان 2024،المكون من 15حلقة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

قصة مسلسل "عتبات البهجة"

وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقانمقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقتهبأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

آخر أعمال جومانا مراد السينمائية

وأيضا شاركت في فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان، وعرض العمل في شهر أغسطس الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في السينمات، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: نيللي كريم، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حمزة الملقب بـ دراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.