أحمد جودة - القاهرة - الليلة..إسلام إبراهيم ضيف الإعلامية هبة الأباصيري في سهرة خاصة على ‏CBC

على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تستضيف الإعلامية المتألقة هبة الأباصيري نجم الكوميديا الشهير إسلام إبراهيم في سهرة خاصة مميزة وممتعة يكشف من خلالها إسلام إبراهيم عن حياته الشخصية وأبرز الأعمال الفنية التي سيشارك فيها خلال الفترة المقبلة.



موعد لقاء هبة الأباصيري مع إسلام إبراهيم

من المقرر أن تذاع سهرة إسلام إبراهيم مع هبة الأباصيري عبر قناة سي بي سي اليوم الإثنين الموافق يوم 19 من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

الإعلامية هبة الأباصيري والفنان إسلام إبراهيم

مهرجان العلمين يتألق ويلمع في الدورة الثانية

تألق مهرجان العلمين من خلال فعالياته منذ بداية إنطلاقه في الفترة الماضية وحتى الآن مازال يحافظ على نجاحه وتألقه حيث أنه نجح في خطف الأنظار بشكل كبير، تحديدًا بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت والفعاليات التي تتناسب مع مختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

إدارة مهرجان العلمين تخصص جزء من أرباح المهرجان لفلسطين

ومن ناحية أخرى كانت قد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان