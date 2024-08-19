الارشيف / فن ومشاهير

هبة الأباصيري تستضيف نجم الكوميديا إسلام إبراهيم بسهرة خاصة على ‏CBC الليلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة الأباصيري تستضيف نجم الكوميديا إسلام إبراهيم بسهرة خاصة على ‏CBC الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية هبة الأباصيرى، اليوم الإثنين، نجم الكوميديا إسلام إبراهيم على قناة CBC، في سهرة خاصة، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، تذاع في تمام الساعة 9.5  مساءً. 

تفاصيل اللقاء

 

ويفتح إسلام إبراهيم قلبه بهذه السهرة للحديث عن حياته الشخصية وأبرز الأعمال الفنية التي سيشارك فيها الفترة القادمة.

6ea5ff7078.jpg
fa291695b0.jpg
92c38969ef.jpg
f158287e0b.jpg

تفاصيل الدورة الثانيه من مهرجان العلمين 

 

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام  الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

 

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا