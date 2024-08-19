نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تعلن إنضمامها لـ "هيبتا- المناظرة الأخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة الشابة أسماء جلال عن إنضمامها للجزء الثاني من فيلم هيبتا، والذي يحمل إسم "هيبتا- المناظرة الأخيرة"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وهى تمسك بورقة الكوتشينة التي عليها رقم 7، وهذه الورقة تعد من الدعايا التقليدية التي إشتهر بها فيلم هيبتا، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل الخاصة بالفيلم.

منشور الفنانة أسماء جلال عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

قصة فيلم هيبتا 2- المناظرة الأخيرة

ينتمي فيلم هيبتا 2 إلى فئة الأعمال الدرامية الرومانسية الذي تدور أحداثه في إطار شيق حول العلاقات العاطفية وما يطرأ عليها من مشاكل وتقلبات يكون لها تأثير على حياة الشباب، ويناقش عدة أمور هامة تخص طبيعة العلاقات.



صناع وأبطال فيلم هيبتا 2ـ المناظرة الأخيرة



يشارك في بطولة فيلم هيبتا 2ـ المناظرة الأخيرة نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منة شلبي، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، كريم فهمي، مايان السيد، كريم قاسم، حسن مالك، وآخرين من النجوم المميزين، والفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، والإخراج لـ هادي الباجوري.



فيلم هيبتا الجزء الأول

حقق فيلم هيبتا في الجزء الأول الذي تم عرضه في عام 2016 نجاحا كبيرًا وجذب أعدادًا كبيرة من الجماهير، حيث دارت أحداثه في إطار شيق من الإثارة.

أبطال فيلم هيبتا الجزء الأول

وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مثل: عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داوود، جميلة عوض، أحمد مالك، سلوى محمد علي، دينا الشربيني، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، وآخرين من النجوم.