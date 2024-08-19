جمال عبد الناصر يقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 31

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين، الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، ومنسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي، ومديرا المهرجان: (الدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوي)، بالإضافة لحضور الدكتور مدحت العدل الذي سيكشف عن مفاجأة في دورة هذا العام من المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.



تفاصيل المؤتمر



ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، والكشف البوستر الرسمي، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وأعضاء لجنة التحكيم من الفنانين والمسرحيين الكبار من مصر ودول العالم كما سيعلن عن تفاصيل الندوات والمحاور الفكرية، والورش الفنية التي تقدم خلال دورة هذا العام.

معلومات عن الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر

وجدير بالذكر أن الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر له 4 إصدارات عن سيرة ومسيرة 4 فنانين هم: الفنانة إلهام شاهين بعنوان " المتمردة "، والفنان محمد صبحي بعنوان "الأستاذ.. سيرة ومسيرة " والفنان صلاح عبد الله بعنوان " عم صلاح"، ومؤخرا صدر له كتاب عن الفنان أحمد بدير بعنوان " تنوع الأداء وعمق التجربة "، وفي مجال الإخراج المسرحي أخرج 19 عملا مسرحيا منها: " بنك القلق " لتوفيق الحكيم من إنتاج البيت الفني للمسرح، " حكاية طرابلسية " إنتاج مصري ليبي مشترك، " الدنيا رواية هزلية " إنتاج المركز الثقافي الفرنسي، " الشيطان في خطر " إنتاج مكتبة مصر العامة، وغيرها من الاعمال، وله بعض المشاركات التمثيلية في بعض الأعمال منها: (مسلسل "العميل 1001" - مسلسل "مولانا العاشق" - مسلسل "أيوب" - مسلسل "ولاد ناس" - فيلم "حظ سعيد" - مسرحية "الاسكافي ملكا" - مسرحية "هبوط اضراري" - مسرحية "أيامنا الحلوة" - مسرحية "الملك لير" - ومسرحية - "حكايات تاء مربوطة " ).

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.