نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر أحمد العوضي التريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان أحمد العوضي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن تغيير إسم مسلسله الجديد، الذي يشارك به في دراما رمضان 2025.

ونشر "العوضي" مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "غيرنا الاسم المسلسل هيبقى اسمه فهد البطل، المسلسل هيبقى جامد وهينجح باذن الله وهيعدي حق عرب بكتير".

آخر أعمال أحمد العوضي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

وشارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.