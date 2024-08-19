نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هادي الباجوري يكشف عن أبطال الجزء الثاني من "هيبتا" مع مفاجآت منتظرة للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة طال انتظارها، أعلن المخرج هادي الباجوري عن تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الجديد خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بمفاجآت ستسعد عشاق الفيلم.

أبطال الجزء الثاني: نجوم جدد ينضمون للملحمة الرومانسية

شارك هادي الباجوري جمهوره عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" من خلال خاصية الستوري، مجموعة من الصور لأبطال الجزء الثاني من "هيبتا".

وظهر في الصور كل من منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، وحسن مالك.

وقد ظهر هؤلاء النجوم وهم يحملون أوراق "الكوتشينة"، في إشارة ربما إلى الأسلوب السردي الذي سيحمله الفيلم.

نجاح الجزء الأول: إيرادات قياسية وأداءات استثنائية

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "هيبتا" حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، حيث شارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية، مثل ماجد الكدواني، نيللي كريم، عمرو يوسف، دينا الشربيني، وكندة علوش.

وقد حصد الفيلم إيرادات قياسية جعلته يتصدر قائمة الأفلام الرومانسية في السينما المصرية، مما دفع شركة الإنتاج إلى تقديم جزء آخر.

انطلاقة عالمية: تحويل "هيبتا" إلى فيلم هندي

في إطار نجاح "هيبتا"، اشترت شركة Bayview Projects الهندية حقوق تحويل الفيلم إلى نسخة هندية، وهو إنجاز يُضاف إلى رصيد الفيلم. وجاء هذا الاتفاق من خلال شركة MAD Solutions، التي أتمت الصفقة بين شركة The Producers المنتجة للفيلم والشركة الهندية، على هامش فعاليات الدورة الـ69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.

تعليق المنتج هاني أسامة: "هيبتا" قصة عالمية تستحق الانتشار

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المنتج هاني أسامة، الشريك في شركة The Producers: "منذ كان الفيلم مجرد رواية، وهو يحمل قصة تصلح للجماهير في جميع أنحاء العالم. النسخة المصرية من الفيلم حققت نجاحًا كبيرًا كأكثر فيلم رومانسي في تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات، وأنا على ثقة بأن النسخة الهندية ستنال إعجاب الجمهور الهندي وتحقق نجاحًا مشابهًا."

توقعات الجمهور: هل سيتفوق الجزء الثاني على الأول؟

مع هذا الإعلان، يترقب الجمهور بشغف رؤية ما سيقدمه الجزء الثاني من "هيبتا". فهل سيتمكن من تحقيق نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول، أم سيفوقه من حيث الأداء والإيرادات؟ الأكيد أن فريق العمل والنجوم الجدد يعدون بمزيد من الدراما والرومانسية التي عشقها الجمهور في الجزء الأول.