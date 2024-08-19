الليلة الرابعة من مهرجان القلعة كاملة العدد في حضور عمرو سليم وحمزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تقديم فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك بحفلين استثنائيين على مسرح المحكى فى الليلة الرابعة للمهرجان.

بدأت الليلة بحفل الموسيقار عمرو سليم، عازف البيانو والموزع الموسيقي المبدع، الذي قدم مع فرقته، استطاع بلمساته الفريدة، أن يعيد صياغة ألحان الموسيقى العربية الخالدة، على أنغام البيانو، فأبدع في تقديم مقطوعات منها " شغلونى، حبيبى وعنيا، على عش الحب، سهر الليالي، العوازل، وطاير يا هوا، من حبى فيك ياجاري، ياما قالو، شبكوا ايديكم، مانحرمش العمر منك، مالى، بتسأل ليه عليا، طاير ياهوا"، وأشعل حماس الجمهور على أنغام يا أحلى اسم فى الوجود.

كانت الليلة على موعد مع الظهور الأول للفنان حمزة نمرة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة، فكان حضوره براقًا مثل نجم لامع في سماء الموسيقى والغناء، وقدم بصوته العذب وألحانه التي تحمل بين ثناياها معاني إنسانية عميقة باقة من أغانيه التي لاقت نجاحاً كبيراً وشعبية واسعة، افتُتح الحفل بأداء مميز لأغنيته الشهيرة "رايق"، مما أشعل حماس الجماهير التي ملأت المسرح وتجمعت حول شاشات العرض في المهرجان فى مشهد بديع، عكس تفاعل الجمهور مع نجمهم المحبوب.

وفاجأ الفنان حمزة نمرة الجمهور بديو غنائى مع الفنان إسماعيل البلبيسي بأغنية "ياغربة بتحمل" وسط تفاعل كبير من الجمهور،كما قدم "رياح الحياة، دارى يا قلبي، فاضى شوية، اسكندرية، غروب، انسان، بلدى يا بلدى، القصة و اللى كان، انت مين، يامظلوم" بجانب باقة من الأغاني الكلاسيكية والشعبية منها "على حزب وداد ،محسوبكم صابح محتاس ، لولاكي ، كتاب حياتي يا عين".