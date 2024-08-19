نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه... تعرف على تفاصيل الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان بطولة بوراك أوزجيفيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الدراما التركية عرض أحدث الأعمال الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "قيامة عثمان" الجزء السادس بطولة بوراك أوزجيفيت،

ويستمر البحث عن معرفة كل ما يخص العمل وأبطاله ومواعيده.



موعد عرض الجزء السادس

ومن المقرر أن يعرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان مع بداية شهر أكتوبر المقبل، من العام الحالي 2024، والذي تأخر عرضه بسبب التغيرات التي طرأت على الجزء الجديد، من تغيير عدد كبير من النجوم المشاركين به، وأيضًا تغيير السيناريو، ليكون أكثر إثارة وتشويق.



القنوات الناقلة لـ قيامة عثمان



ومن المقرر أن يعرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ATV التركية، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء، وتكون إعادة الحلقة مترجمة في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

قصة مسلسل قيامة عثمان



تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول محاولات عثمان للسيطرة على مدينة بورصة، وذلك بعد سيطرته على قلعة ميكجة في نهاية الموسم الخامس، حيث تعتبر بورصة هي المفتاح الحقيقي لتحقيق حلم عثمان في بناء الدولة العثمانية.

تتناول الأحداث أيضًا صراع المؤسس عثمان مع منافسيه الأتراك، الذين يكيدون له ويبذلون قصارى جهدهم للإيقاع به، وإيقافه عن تحقيق حلمه، والوقوع بدولته.

أبطال قيامة عثمان



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: ديدام بالشين، جلال آل، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، إيمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، أمل ديدي، بوس أرسلان، والعمل من تأليف محمد بوزداغ، أتيلا أنجين، أصلي زينب بكر بوزداغ، أوزان بودور، ومن إخراج متين جوناي، أحمد يلماز.