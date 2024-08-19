بسبب محمد إمام.. العوضي يقرر تغيير اسم مسلسله "الملك" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر الفنان أحمد العوضي تغيير اسم مسلسله القادم الذي سيشارك به في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 حيث كان قد أعلن أن مسلسله سيحمل اسم "الملك" ولكنه قد قرر منذ ساعات قليلة أنه سيغير اسم المسلسل إلى اسم "فهد البطل" وذلك احترامًا للحقوق الفكرية.

أسباب تغيير اسم مسلسل أحمد العوضي

وقد قرر العوضي تغيير اسم المسلسل بعد علمه أن الفنان محمد إمام كان متعاقد على مسلسل يحمل نفس الاسم مع الكاتب محمد صلاح العزب منذ 3 سنوات ويذكر أنه حتي وقتنا الحالي لم يحدد موعد عرض مسلسل "الملك" للفنان محمد إمام، ولكن العوضي قرر أنه لم يأخذ حقوق فكرية لأحد وقرر مع السيناريست محمود حمدان تغيير اسم مسلسله الرمضاني احترامًا لكلًا من الفنان محمد إمام والسيناريست محمد صلاح العزب.

تفاصيل مسلسل "فهد البطل" (الملك) سابقًا لـ أحمد العوضي

وتدور أحداث مسلسل "فهد البطل" (الملك) سابقًا في إطار صعيدي شعبي، في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، مكون من 30 حلقة، وهم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشهد المسلسل مشاركة 4 بطلات بجوار العوضي، وجاء تحت عنوان الملك، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته.

محمود حمدان يعلن عن مسلسل "فهد البطل" (الملك) سابقًا لـ أحمد العوضي

وفي سياق متصل يذكر أنه أعلن محمود حمدان عبر صفحته الرسمية علي موقع انستجرام، عن اسم مسلسل الفنان احمد العوضي الجديد، وشارك محمود منشورا وكتب: توكلنا علي الله، مسلسل ((( الملك ))) رمضان ٢٠٢٥، إنتاج: سينرجي تامر مرسي، تأليف: محمود حمدان، اخراج: محمد عبد السلام، سعيد بتكرار التجربه مع اخويا النجم احمد العوضي والمنتج الكبير تامر مرسي بعد مانجحنا سوا في ( حق عرب )، ونعدكم ان ( الملك ) هيكون ملئ بالمفاجأت"

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل "حق عرب" الذي عرض في السباق الرمضاني 2024، الذي دارات احداثه في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

ابطال مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

مسلسل حق بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.