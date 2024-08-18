بعد حكم الحبس.. عصام صاصا يطرح أحدث أعماله الغنائية "الدنيا قاسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مطرب المهرجانات عصام صاصا منذ قليل عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة تحمل اسم "الدنيا قاسية".

عصام صاصا يطرح أحدث أعماله الغنائية

سبق، كتبت الصفحة الرسمية لـ عصام عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، منشوراَ عبر خاصية «الأستوري»:«الساعة 6 الدنيا قاسية اتشقلبت بيا في ثواني»، رغم مرورصاصا بفترة صعبة بسبب الحكم الذي صدر عليه منذ ايام، ودخولة السجن 6 أشهر مع الشغل في قضية دهسه مواطن على الطريق الدائري في الطالبية

تفاصيل اغنية الدنيا قاسية

وأغنية "الدنيا قاسية"، من كلمات مصطفى الجن، وألحان كيمو الديب، وتبدأ بمقطع تقول كلماته: الدنيا قاسيه اتشقلبت بيا فى ثوانى، فتحت عينى لقيتنى فجأه فى دنيا تانى، وحشتنى نفسى واهلى واخواتى ومكانى، هون يارب الغربه صعبه مموتانى، ربنا علشان عالم بيا، مش هيشمتكم يوم فيا، قادر ياكريم تسمع ليا، وتنجينى، انا عارف انك مش هتسبنى، وبلاك معناه ان انت حاببنى، دانا طوب الارض بيحاربنى، طالع عينى.

ازمة عصام صاصا

وكانت قد حكمت محكمة جنايات الجيزة، علي عصام صاصا، مطرب المهرجانات، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارته الملاكي تحت تأثير المواد المخدرة، إذ تضمن منطوق الحكم، انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.

آخر أعمال عصام صاصا الغنائية

وكان آخر أعمال عصام صاصا الغنائية، هي أغنية " صيع منحرفين" عبر موقع اليوتيوب الشهير، إلى جانب مطرب المهرجانات أمين خطاب، وجاءت كلماتها كالتالي: "احنا صيع منحرفين، احنا بنعامل مسجاين، طول ما صاصا يابا معا امين، يبقى كده الدنيا هتخرب، مطروش وحقي انا مسبهوش، عمري ما اطلع انا بخربوش، ايوا بجرح اي وشوش، مش بمليس لا ده انا بضرب، هلو، ليكو حق تعالو خدوه، تحت بيوتكو انا واقف اهوه، وهطلعكم ع الفوريو، وهتبقو في الرائج بالدم، علشان شغلتكم تتلم، انا سافل بشتم بالام، وسلاحي انا بدهنو بسم، اخطر من الصاعق، مسجون انا مجمل احكامي، يجي تأبدتين، زود ع الحكام بقا يا قاضي".