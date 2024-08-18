"رقم سري".. ياسمين رئيس تبدأ تصوير الجزء الثاني من "صوت وصورة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس علي مسلسل جديد تحت اسم "رقم سري"، الذي يعد امتدادا لمسلسل (صوت وصورة) الذي تم عرضه العام الماضي، من المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

ياسمين رئيس تبدأ تصوير "رقم سري"

بدأت رئيس تصوير "رقم سري"، لتجتمع مع صدقي صخر وعمرو وهبة لمناقشة قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي، العمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل مسلسل "صوت وصورة"

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى الاشراف العام مصطفى العوضى

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم "الفستان الأبيض"، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد عرضه، وتقدم ياسمين رئيس دور فتاة تدعي وردة وتعمل بأحد المطاعم، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول "وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر"، الفيلم من بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال وأحمد صالح خالد، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف، مع شركة Film Clinic ومحمد حفظي.

اخر اعمال ياسمين رئيس

وكان اخر اعمال ياسمين رئيس هو مسلسل "جودر" وعرض في النصف الثاني من رمضان 2024، العمل مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.