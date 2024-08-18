نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة حادة من خالد الصاوي لأصحاب المصالح.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان خالد الصاوي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وجه من خلاله رسالة حادة لأصحاب المصالح، حيث أعرب عن استيائه الشديد بسبب تصرفات بعض الشخصيات بالوسط الفني، موضحًا أنه لم يعد يحتمل مصاحبة البعض الذين يخدعونه من ورائه على حد قوله.

رسالة خالد الصاوي لأصحاب المصالح

وكتب خالد الصاوي: دول اعرفهم من كام سنة بس وبيرحبوا بيا كده ومش عاوزين مصلحة، بينما الناس دكها ودكهم ودولم عشرة عشرين وثلاثين سنة وأتصل لعرض مشروع أو طلب صغير بعشم السنين فميردوش أو يردوا ويقولوا بكرة نخلصها ويدوبوا! وفجأة أصحى بعد شهرين على حد منهم اتصل عشر مرات وكلم مكتبي وبيتي ًبل وبيت أمي وياخدني بالصوت ويعتب عليا عشان مش بسأل.

وتابع خالد الصاوي: كلابي بتاكل معايا ودولا بيحاولوا دايمًا يأكلوا آخر دفعة مني، كلابي بتعملي هيصة لو سمعت صوتي جي من التليفون أو أخش الكمباوند، بس دولم بيغيروا أرقامهم لما تخلص حاجتي من ستي وما يفكروش يبعتلولي الجديدة، كلابي بتكتئب وتنام جنبي ورديات وتمسح دمعي وأنا نايم لما بكون حزين أو عيان أو مشقوط بين إنتاج مش بيدفع وضرايب ما بترحمش.. أما دوكهم فرغم العشرة والأحضان والتلزيق لكن في ظهري بياخدوا صف خصومي وهم عارفين أن خطيئتي الكبرى بالنسبة لهم ولأسيادهم أن دمي حر لا أقبل إهانة من أي حد مهما كان حجمه.

وواصل: كلابي زيي بتشتبك مع أي كلب يفكر يبلطج وساعات أخش معاهم وأدي المغرور صاحب العدو نصيبه، وأروح البيت مع كلابي/عيالي آخر هيبرة وهيس رغم الكدمات والخدوش واثقين في إخلاصنا لبعض وعزة نفسنا، مستعدين للي بعده، وتمر لحظة شجن يعدي طيف ميكي حبيب قلبي اللي كان الأقل حجمًا بس الأشرس، وهو الذكر القائد على أربعة من فصيلته وثلاثة بلدي، الآن أرتاح لصداقة اللي عندهم نخوة من أي من مخلوقات الله، ولم أعد أطيق من ولدوا أحرارًا فزحفوا بحريتهم الأخيرة صوب معبد الذهب وعبودية الأنانية والندالة وعبادة الفلاتر والمؤثرات ومكياج الترند.

أحدث أعمال خالد الصاوي

يواصل الفنان خالد الصاوي، تصوير مشاهده في فيلم «سيكو سيكو»، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان عصام عمر، وطه الدسوقي، وذلك يوم الخميس المقبل، وايضا فيلم المصيف والذي يجمعه بالفنانة نسرين طافش وكان احتفل خالد الصاوي بانطلاق التصوير منذ أسابيع قليلة ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم فور الانتهاء من تصويره، كما أنه ينتظر من ناحية أخرى مسلسل جديد يجمعه بالفنان باسم سمرة ويحمل عنوان زمالك بولاق ومن المتوقع أن يشهد صدى ونجاحًا واسعًا.