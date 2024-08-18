نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على شاشة dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق العرض الثاني من مسلسل سر إلهي عبر شاشة قنوات دي ام سي اليوم الأحد الموافق يوم 18 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024، وقد كان العرض الأول للعمل في موسم دراما رمضان لهذا العام، وحقق أثناء عرضه في رمضان نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى تصدر حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التاليه الآتية أبرز التفاصيل الخاصة بمسلسل سر إلهي.



مواعيد عرض مسلسل سر إلهي



يأتي مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روچينا من الأحد إلى الخميس من كل إسبوع في تمام الساعة السابعة مساءًا عبر قناة دي إم سي، ويأتي في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا على قناة دي إم سي دراما.



مواعيد إعادة مسلسل سر إلهي

ويُعاد المسلسل في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة دي إم سي، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، أما على قناة دي إم سي دراما فيُعاد تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم التالي، على أن تتم إعادة الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

البوستر الرسمي لمسلسل سر إلهي



أحداث مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل سر إلهي إلى فئة المسلسلات الدرامية الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي شيق حول "نصرة" التي تلعب شخصيتها الفنانة روچينا، وهى سيدة متزوجة من رجل عاطل والذي يجسد شخصيته الفنان محمد ثروت، وترعى نصرة إبنتها وإخواتها، ومن ثمّ يحدث تحول درامي كبير في الأحداث فتجد نصرة نفسها أمام تحدي كبير، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



صناع وأبطال مسلسل سر إلهي

شارك في بطولة مسلسل سر إلهي كوكبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة روچينا، محمد ثروت، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، نهى عابدين، أحمد بدير، صلاح عبدالله، مراد مكرم، أحمد سلامة، رشا مهدي، مريم أشرف ذكي، محمود حجازي، ميمي جمال، يوسف الأسدي، دني سامي، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف أمين جمال والإخراج لـ رؤوف عبد العزيز.