بعد قرار الحبس.. الصفحة الرسمية لعصام صاصا تعلن طرح أغنية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يمر مطرب المهرجانات عصام صاصا بفترة صعبة بسبب الحكم الذي صدر عليه منذ ايام، ودخولة السجن 6 أشهر مع الشغل في قضية دهسه مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، ورغم ذلك شاركت الصفحة الرسمية لعصام صاصا تعلن فيه عن طرح أغنية جديدة.

أغنية الدنيا قاسية اتشقلبت بيا في ثواني

وينتظر الجمهور طرح أغنية عصام صاصا الجديدة، اليوم، الساعة السادسة مساءً بعنوان «الدنيا قاسية اتشقلبت بيا في ثواني»، إذ كتبت الصفحة الرسمية لـ عصام عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام»، منشوراَ عبر خاصية «الأستوري»:«الساعة 6 الدنيا قاسية اتشقلبت بيا في ثواني».

قرار نقابة الموسيقين بعد القبض على عصام صاصا

سبق، أكد محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تعليقه على واقعة القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بتهمة القتل الخطأ، إنه ليس عضوا بالنقابة، ويعمل بتصريح سنوي، وقال: «عصام صاصا مش عضو في النقابة، وشغال بتصريح سنوي، والنقابة ليست لها علاقة»، وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على عصام صاصا، اليوم، بتهمة التسبب في وفاة شخص بعدما دهسه بسيارته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.

آخر أعمال عصام صاصا الغنائية

وكان آخر أعمال عصام صاصا الغنائية، هي "كوكبنا باظ"، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنيك من كلمات أحمد حمتو، وتوزيع كيمو الديب. وكان من آخر أعمال "صاصا الغنائية" أيضا، هي أغنية " صيع منحرفين" عبر موقع اليوتيوب الشهير، إلى جانب مطرب المهرجانات أمين خطاب.

كلمات أغنية " صيع منحرفين"

احنا صيع منحرفين، احنا بنعامل مسجاين، طول ما صاصا يابا معا امين، يبقى كده الدنيا هتخرب، مطروش وحقي انا مسبهوش، عمري ما اطلع انا بخربوش، ايوا بجرح اي وشوش، مش بمليس لا ده انا بضرب، هلو، ليكو حق تعالو خدوه، تحت بيوتكو انا واقف اهوه، وهطلعكم ع الفوريو، وهتبقو في الرائج بالدم، علشان شغلتكم تتلم، انا سافل بشتم بالام، وسلاحي انا بدهنو بسم، اخطر من الصاعق، مسجون انا مجمل احكامي، يجي تأبدتين، زود ع الحكام بقا يا قاضي، فوقهم سنتين، ده عقباي عشان كانو صحابي، فعلا شياطين، بسببهم جيت هنا واتسكنت

حبس عصام صاصا 6 اشهر

والجدير بالذكر ان محكمة جنايات الجيزة، قد حكمت علي عصام صاصا، مطرب المهرجانات، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارته الملاكي تحت تأثير المواد المخدرة، إذ تضمن منطوق الحكم، انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.