أصالة تخطف الأنظار بإطلالتها في حفلها بختام قرطاج

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أحمد جودة - القاهرة - أطلت الفنانة أصالة بإطلالة مميزة، خلال حفلها في ختام مهرجان قرطاج بتونس، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام قصيرة يجمع اللونين الأبيض والأسود.

إطلالة اصالة في حفل ختام قرطاج

واستكملت أصالة إطلالاتها ببعض اللمسات الجمالية، ووضعت المكياج الناعم، فاختارت اللون البينك الذي يتناسب مع لون بشرتها البرونزي، فضلت أصالة تسريحة شعر تتناسب مع أناقتها، واعتمدت على الشعر المجعد المربوط من الخلف مع وضع الوردة البيضاء في الشعر، وارتدت المجوهرات الأنيقة في اليد والاذن.

آخر ألبومات أصالة

يذكر أن أصالة طرحت ألبوم "ثم أنا" يوم 1 من شهر يوليو الجاري ومن ضمن أغاني الألبوم "إنسان" و"يمر وما يسلم"، أعادت تسجيل أغنية "لاتختبر" بعدما اكتشفت وجود خطأ بها.

أغاني ألبوم "ثم أنا"

ضم ألبوم "ثم أنا" عدة اغاني وهي: "الكرسي"، كلمات خلف الخلف، ألحان جمانة جمال، "كلك لهم"، كلمات رحاب، ألحان نواف عبدالله،"أمان أمان"، كلمات ضياء الميالي، ألحان نصرت بدر،"ما تهون"، كلمات أحمد علوي، ألحان أحمد الهرمي، "ثم أنا"، كلمات مؤمن سالم، ألحان أحمد سعيد.

آخر أغاني أصالة نصري

والجدير بالذكر آخر أغاني أصالة نصري هو كليب“صندوق الذكريات”، الذي عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار، وايضا اغنية جنة الحب، وايضا أغنية "إنسان" من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية إنسان لـ اطالة

وجاءت كلمات اغنية إنسان كالتالي: "وسط هذا الضجيج وضهر انسان، التفاصيل الشفتهن بي خطيره، كلبه بنصه لوحه واني عنوان، احس وياه صرت مثل الاميرة، دخل كلبي حرب بسلوب فنان، واخذني البيتهم مثل الاسيره، وعدني بعمري ابد ماشوف خذلان، واني ادري سند ماعندي غيره، عمري العشته قبله هموم واحزان، فرحتي بجيته صارت فد جبيره، كلام الغزل ماله يصير ديوان، سمعته بجسمي صارت قشعريره، هو كبالي يحجي وبالي سرحان، بهاي رموش عينه التسوى ديره، رسم بيده طريقي اشكال والوان، وكل هذا الاعيشه بجال خيره".