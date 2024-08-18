نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية الفنون تعلن فتح باب القبول 19 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بمعاهدها المختلفة لنيل درجة البكالوريوس بداية من 19اغسطس الحالي لطلاب الثانوية العامة ومايعادلها حسب الشروط المعلنة بكل معهد من معاهد الأكاديمية بالقاهرة والإسكندرية للعام الأكاديمي 2024-2025، للالتحاق ببرامجها الدراسية المميزة التي تؤهل الطلاب إلى سوق العمل فى مخلتف مجالات الفنون.

فروع الأكاديمية



وكشفت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون أن ألاكاديمية هى المورد الأول والأساسى للفنون، وهى تشمل 9 معاهد؛ المعهد العالى للسينما، المعهد العالى للبالية، المعهد العالى للفنون المسرحية، المعهد العالى للموسيقى العربية، المعهد العالى للنقد الفنى، المعهد العالى لفنون الطفل، المعهد العالى للفنون الشعبية، المعهد العالى للكونسرفتوار، المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية.



إلى جانب 4 مدارس، هي: مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الموسيقى العربية، ومدرسة البالية.ومدرسة الكونسرفاتوار وتضيف جبارة أن الشروط التى يقرها مجلس الأكاديمية، لأننا تابعون لوزارة الثقافة، لاننا خارج التنسيق الجامعى، ولكن كل شهادتنا معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، من أول البكالوريوس وحتى الاستاذية، وشروط هذه السنة ، ألا يزيد السن على 22 سنة فى أول أكتوبر، إذا كان خريج ثانوية عامة.

شروط القبول



وبالنسبة لخريجى الجامعات؛ يجب ألا يزيد على 26 سنة فى أول أكتوبر بالنسبة للجامعات التى مدة دراستها 4 سنوات، وألا يزيد على 28 سنة للجامعات اللى دراستها أزيد من 4 سنوات، وطبعا لا يقبل الطالب الذي سبق قيده بالمعهد وفصل لاستنفاذ مرات الرسوب، ولا الطلبة المقيدون فى كليات أو معاهد أخرى، وطبعا لا بد من اجتياز اختبارات القبول والكشف الطبي

ويشترط في قبول الطالب بالمعهد أن يحدد موقفه من التجنيد (أدى الخدمة- إعفاء نهائي- مؤجل- لم يصبه الدور)، وهناك قبول للطلبة بنظام (التعليم الموازى)، غير خاضع لشرط السن ولا المجموع ولكن بمصروفات