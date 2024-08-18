نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يوجه الشكر لأهل شبرا لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو من احتفال أهل شبرا به أمس بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام "





منشور تامر حسني

كتب تامر حسني:' ده مش تصوير فرح في فيلم ده احتفال من اجمل الاحتفالات اللي حصلتلي في حياتي من أهل شبرا العظيم الجميل الطيب شكرا لكل أهالي المنطقة امبارح اللي احتفلوا بيا امبارح فرحتوني من قلبي وكنت حاسس إني وسط أهلي والله

عيد ميلاد تامر حسني



حرص كل من النجمة هنا الزاهد والفنان الكوميدي محمد ثروت على الاحتفال بعيد ميلاد النجم تامر حسني أمس، وقاما باهداؤه تورتة تحمل صور تامر حسني ونظرا لانشغالهم بتصوير فيلم ري ستارت قاموا بالاحتفال في كواليس تصوير الفيلم.

وكان أبطال فيلم ري ستارت يصورون عدد من مشاهدهم في أحد أحياء منطقة شبرا وقام تامر بوقف التصوير لمدة بعد التفاف الجمهور حوله وقرر تامر أن يعطيهم وقت كاف للترحيب بوجودهم.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



