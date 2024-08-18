نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل ديانا حداد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة ديانا حداد، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في أربيل بدولة العراق، يوم الخميس 22 أغسطس الجارى، وتقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.

آخر أعمال ديانا حداد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية الناس الحلوة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات أغنية الناس الحلوة



السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب ياليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشه التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا

سهرة مش لازم تتفوت

قلبي صاحي ومش بيفوت

حبة حبة القعدة احلوت

ولسه اهيه بتحلو

فرصة مش ممكن تتكرر

هيا دي اللمّة اللي تسهّر

كل ماجي اقوم مش بقدر

من جمال الجو

