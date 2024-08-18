نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نانسي عجرم تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة نانسي عجرم، تريند محركات البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحياءها أحدث حفلاتها الغنائية، أول أمس الجمعة، في الرياض ضمن فعاليات "جولة المملكة".

رسالة نانسي عجرم لجمهور الرياض

ووجهت نانسي عجرم رسالة شكر لجمهور الرياض، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة من صور الحفل، وعلقت عليهم قائلة:"الرياض انتم من أحضرتم الحفل، ليلة مذهلة معكم جميعًا، شكرًا لكم على الحب والطاقة".

آخر أعمال نانسي عجرم

ويُذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية "من نظرة" حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة في أول أسبوعين على صدورها. الأغنية من كلمات وألحان زيد جمال، توزيع باسم رزق، مكس وماستر جان بيار بطرس، وأخراج الكليب سمير سرياني.