نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة علاء ولي الدين..كريم عبد العزيز يكشف طقوسه قبل الصعود على المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف كريم عبد العزيز عن طقوس صعوده على المسرح وذلك من خلال لقاءه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قنوات المتحدة قائلًا:"قبل الشغل بقول فوضت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري"



ورد تعلمه كريم عبد العزيز من علاء ولي الدين



وأضاف أنه تعلم ورد من صديقه الراحل علاء ولي الدين قبل أي عمل وهو "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة على من قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت إلهي يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم".



أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية

بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

آخر أعمال كريم عبد العزيز



يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد