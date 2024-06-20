تعرف على إيرادات أمس لفيلم "عصابة الماكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم “عصابة الماكس”، بطولة الفنان أحمد فهمي، في تصدر المركز الثالث، في قائمة إيرادات شباك التذاكر، وذلك خلال عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى 2024، وبلغت إيراداته أمس الأربعاء مليون و703 آلاف جنيه.

أحداث فيلم عصابة الماكس



تدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق حول الماكس الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فليم عصابة الماكس

وضم فيلم عصابة الماكس، مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.