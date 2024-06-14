تعرف على موعد طرح أغنية "لو زعلان" لـ ماجد المهندس 

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد النجم ماجد المهندس لطرح أحدث أغانيه “لو زعلان” والتي يتم طرحها ضمن الحملة الدعائية لفيلم جوازة توكسيك لليلى علوي وبيومي فؤاد.

حيث حرص المنتج محمد حامد على مشاركته بصورة تجمعه بالفنان ماجد المهندس من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: قريبا جدا مع البرنس ماجد المهندس أغنية لو زعلان من فيلم جوازة توكسيك.



تعليقات الجمهور على منشور محمد حامد

وفورا من مشاركة المنشور، نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

موعد طرح فيلم جوازة توكسيك

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم “جوازة توكسيك” يوم 3 من شهر يوليو القادم.



أبطال جوازة توكسيك



فيلم جوازة توكسيك بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، نسرين طافش، ملك قورة، محمد انور، واخراج محمود كريم.



أحداث فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر.

آخر أعمال ماجد المهندس



والجدير بالذكر آخر أعمال ماجد المهندس أغنية "طجننت قلبي”، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، والأغنية من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس.