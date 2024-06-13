نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام عاشور: "درست الفن في منهاتن.. والمخرج طارق العريان أشاد بتمثيلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام عاشور لاعب الاسكواش العالمي، عن دخوله عالم التمثيل في 2017، منذ أن كان في أمريكا، حينما بدأ بالفعل في دراسة التمثيل في منهاتن بنيويورك.

وقال هشام عاشور، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2،: «في 2017 كنت حاسس إني ممكن يبقى عندي طموح في التمثيل، ودرست وذاكرت التمثيل في منهاتن، وكنت حاسس أن عندي حاجة».

وأضاف هشام عاشور قائلًا: «رجعت على مصر بعد أزمة كورونا، وأول ما جيت من أمريكا كان في مسابقة اسمها (حريف تمثيل) وكان في ألف واحد، وعملت مشهد لأستاذ عادل إمام والأستاذة يسرا في عمارة يعقوبيان، وصفيت من 500 لـ 20، وبعد كده استاذة يسرا كملتني فيديو كول، وقالت لي هعمل معاها 3 مشاهد في مسلسل حرب أهلية».

وأوضح هشام عاشور أنه الآن يستطيع أن يجسّد شخصيات مختلفة ويتحدث مثل: «الصعيدي، والخليجي، والهندي، والانجليزي الأمريكي والبريطاني، والروسي»، لافتًا أنه منذ سنة ونصف لم يمارس مهنة التمثيل، ولكنه لا يستطيع التوقف عنها حيث أنه يتحدث صعيدي مع أفراد الأمن في الكمبوند والناس في الشارع.

وأشار هشام عاشور، قائلًا: «بحاول ازاحم، في حتة مهمة اسمها أنت مين؟، وفي الدنيا بندخل نخبّط على البيبان ونكسب ونخسر عشان تعرف أنت مين، وأنا دلوقتي عارف أنا فين، ومشاهدي بفيلم فول بوت فرجتهم للمخرج طارق العريان وأشاد بيا وقالي أن في احترافيه وكانت شهادته بالنسبة ليا حاجة مهمة؛ لأنه مخرج عبقري، والمخرج محمد دياب أيضًا عجبه شغلي جدًا».

