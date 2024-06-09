مناقشات حول الإعلام وتأثيره في "منتدى تنمية الذات" بقصور الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، لقاء تثقيفيا جديدا، ضمن "منتدى تنمية الذات"‏، الذي يهدف لتنمية مهارات العاملين بالهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

منتدى تنمية الذات

وفي اللقاء المقدم ضمن المنتدى الثامن لنقل خبرة حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة، تناول الباحث كرم ربيع مدير عام فرع ثقافة الجيزة الرسائل التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة، وتأثيرها في بناء الشخصية.

وأشار "ربيع" أن التكنولوجيا ساهمت في جعل الإعلام متوفرا في أي وقت، ما ساهم بدوره في الابتعاد عن القراءة وتغير اللغة المتداولة. موضحا أن الإعلام له تأثيره على الهوية الثقافية، إما بطريقة مباشرة من خلال برامج ذات اتجاهات واضحة يفهمها المتلقي، أو بطريقة تراكمية عبر الامتداد الزمني الذي يسهم بدوره في رسم صورة عن الأشياء والأشخاص من حولنا، وكذلك التأثير في اتجاهاتنا وسلوكنا حيال الواقع المحيط بنا؛ فهو يؤثر فيهم سلبا أو إيجابا وفي نقل السلوكيات والثقافات بين الشعوب.

تأثير وسائل الإعلام على الشخصية

واختتمت فعاليات اللقاء المنعقد "أونلاين" من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، بتقديم الباحث لشرح تفصيلي لكيفية تأثير وسائل الإعلام على الشخصية، مؤكدا أن التأثير الآني يحدث للفرد حينما تكون الرسالة الإعلامية جديدة وتحتوي على كم كبير من التشويق، ويكون التأثير تراكميا حين يتعرض الشخص لرسائل متقاربة في أزمنة مختلفة وبشكل متدرج ومن خلال أكثر من صورة وطريقة، مما يرسخ في نفسه الأفعال والأقوال.