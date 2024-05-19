نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب أكثر من عامين.. كاظم الساهر يُحيى حفلا غنائيا فى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفلا غنائيا ومن المقرر إقامتها في مصر بمنطقة هرم سقارة بالبدرشين يوم 28 يونيو، وذلك خلال بعد غياب أكثر من عامين في أخر حفل غنائي له في مصر.

ومن المقرر أن يقدم كاظم الساهر مجموعة من أغانية التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "

ويذكر ان طرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوم الذي يحمل اسم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية، التي إستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا خلال طرحها عبر قناته "يوتيوب".

ألبوم "مع الحب" من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.